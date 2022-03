Tour d'Autriche : Jakob Fuglsang remporte le Tour d'Autriche

Après le Tour de Luxembourg, le Danois de l'équipe RadioShack-Nissan-Trek a remporté dimanche la 64e édition du Tour d'Autriche.

Le Danois s'est imposé au classement général final devant le Suisse Steve Morabito (BMC Racing Team), relégué à 1 minute et 24 secondes, et le Slovène Robert Vrecer (Vorarlberg), à 1 minute et 52 secondes. Jakob Fuglsang, âgé de 27 ans, a construit son succès avec sa victoire dans la 4e étape, une étape de montagne entre Lienz et Alpendorf, dont la principale difficulté était l'ascension du plus haut col routier autrichien, le Grossglockner, à 2.504 m d'altitude. Pour les cyclistes italiens, leur belle moisson de victoires au Tour d'Autriche s'est poursuivie avec le succès à Vienne de Daniele Colli: au total, ils ont remporté sept des huit étapes disputées, seule celle enlevée par Fuglsang leur ayant échappé.