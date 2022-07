Tour de France 2022: Fabio Jakobsen gagne au sprint la deuxième étape, Van Aert en jaune

Premier maillot jaune pour Yves Lampaert ! Le Belge a été le plus rapide dans les rues de Copenhague pour gagner le contre-la-montre d'ouverture du Tour de France alors que le tenant du titre, le Slovène Tadej Pogacar, s'est inscrit en tête des favoris. Bob Jungels, premier Luxembourgeois, est 12e à 23 secondes. Kevin Geniets termine 72e (+58''), Alex Kirsch 172e (+2'24'').

Derrière Lampaert et van Aert, qui l'a félicité en quittant l'aire d'arrivée, Pogacar a pris la troisième place de l'étape et a fait mieux que tous ses adversaires pour le classement général. Le Danois Jonas Vingegaard, ovationné par la foule venue en masse pour ce départ inédit, a lâché 8 secondes au vainqueur sortant, le Slovène Primoz Roglic une seconde de plus.