Jaloux, il avait placé un mouchard dans le véhicule de sa femme

Miguel* ne voulait rien rater des faits et gestes de son épouse. Pour assouvir son besoin de contrôle, le livreur portugais d’une trentaine d’années avait placé un traceur GPS dans le véhicule de son épouse en juillet 2021, en Suisse. Celle-ci n’a pas tardé à découvrir le mouchard. Elle a déposé une plainte pénale contre son mari violent, jaloux et possessif.

S’il n’est pas un modèle à la maison, Miguel ne l’est pas non plus sur la route. En septembre 2021, alors que l’instruction de l’affaire du GPS était en cours, il a percuté le pare-chocs d’un véhicule entre minuit et une heure du matin. Alcoolisé lors des faits, il a poursuivi sa route sans aviser qui que ce soit. Peu avant 2h du matin, des agents de la police l’ont trouvé assoupi au volant, sur une place privée située non loin de l’endroit de l’accident. L’alcotest a révélé une teneur de 1,28 mg par litre. Miguel a été condamné.