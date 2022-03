En janvier en Europe : Jamais depuis 1990 on a vendu si peu de voitures

Le mois de janvier a été catastrophique pour les ventes de voitures neuves en Europe, les constructeurs continuant d'être freinés par la pénurie de puces électroniques.

Le groupe Volkswagen a enregistré en janvier, une baisse de 7% de ses ventes sur un an, en ligne avec le marché. Son dauphin Stellantis est plus touché (-15,1%), avec de mauvaises performances pour ses marques Peugeot, Fiat et Citroën, notamment. Le groupe Renault recule de 3,5%, avec -15,7% pour sa marque principale mais de bonnes ventes chez Dacia. Hyundai-Kia (+28,7%) et Toyota (+9,7%) continuent de traverser la crise plus sereinement, gagnant des parts de marché. BMW enregistre -9,2%, Mercedes -13,8%.