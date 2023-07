Grièvement blessé dans l'accident: «Jamais je ne pourrai pardonner à Pierre Palmade»

C'est un homme encore meurtri par l'accident qui s'est confié à BFMTV: Yuksel Yakut n'a presque aucun souvenir de l'accident survenu le 10 février dernier . «Quand je suis sorti du coma, je ne savais pas pourquoi j'étais là, j'avais tout oublié, je n'arrivais plus à bouger», a-t-il raconté. «J'ai passé des moments très difficiles, très douloureux et d'ailleurs je souffre toujours», ajoute-t-il indiquant qu'il allait prochainement subir une septième opération.

«Mon fils n'est plus le même»

Il s'inquiète aussi pour les autres passagers blessés dans l'accident. Son fils, Devrim, 6 ans, «n'est plus le même. Avant il était sociable, il jouait, il était hyperactif, maintenant il ne parle plus à personne, quand il est dans la rue, il a peur alors il ne veut plus sortir et dès que quelqu'un parle de l'accident, il s'enferme dans sa chambre».

«Sera-t-il capable de me regarder droit dans les yeux?»

Jusqu'ici le père de famille s'était fait discret, se concentrant sur sa rééducation et sur ses proches mais les images de Pierre Palmade dansant en discothèque à Bordeaux l'ont fait bondir. «Quand je l'ai vu s'amuser en discothèque, j'ai pensé à tout ce qu'il a fait subir à Mila, à mon enfant et à moi. C'est irrespectueux, il n'a aucune conscience. On dirait qu'il a oublié ce qu'il a fait, qu'il n'en a rien à faire», lance-t-il en colère. «Ce monsieur a joué avec la vie de 4 personnes, jamais je ne pourrai pardonner à Pierre Palmade», ajoute-t-il. «Si on se croise un jour, sera-t-il capable de me regarder droit dans les yeux?»