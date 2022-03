Jamais Joker n'aura porté autant chance

«The Dark Knight, Le Chevalier Noir» est le plus

mémorable des films de la série «Batman». Et ce à cause d'un bien

tragique événement.

Il fut un temps où Batman, avec le reste des héros de la série «DC Comics», était l'idole des gosses. Plus que ses confrères, lui a subi au cours des ans une transformation à ce point radicale qu'il en a même inspiré des romanciers.

Aujourd'hui, le Batman pour mômes, défenseur de la justice qui gagne toujours à la fin, n'intéresse plus grand monde. On préférera se tourner vers le Chevalier Noir. «The Dark Knight», comme l'appellent les fans, est tout sauf un héros parfait et exemplaire. Derrière le masque, se cache un homme blessé et traumatisé par le meurtre de ses parents, et prêt à tout pour les venger.

Interprété pour la seconde fois par un Christian Bale non moins traumatisé dans la vraie vie (à en juger par ses colères épiques), le chevalier masqué, mascotte de Gotham City, se dresse dans cet épisode réalisé par Christopher Nolan face à son adversaire le plus flamboyant et le plus pervers, le Joker.

À ce titre, on pourrait croire que c'est ce dernier qui est le vrai héros dans «The Dark Knight», ou du moins, celui qui lui vole la vedette. Heath Ledger donne au malfrat les traits d'une brute sans scrupules aux fausses manières de dandy, un diable déguisé en clown en somme. Les avis sont unanimes: Ledger crève l'écran. Et meurt d'une overdose médicamenteuse peu après les dernières prises. On attend l'Oscar posthume. On en saura plus le 22 février.