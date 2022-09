Météo : Jamais l'été n'avait été aussi sec et ensoleillé au Luxembourg

«L’été 2022 est un été sans précédent dans l’histoire de la station météorologique de l’aéroport de Luxembourg-Findel, marqué par un déficit pluviométrique et un ensoleillement record, et une température moyenne parmi les plus élevées!», indique MeteoLux en introduction de son bilan. L'été 2022 a été le plus sec et le plus ensoleillé au Luxembourg depuis 1947, selon le météorologiste.