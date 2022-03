«Jamais méchant avec "Les Profs"»

Gilles Corre, dit Erroc, est le scénariste de la série «Les Profs». Une BD anti-morosité recommandée pour les élèves et pour leurs enseignants.

En principe, de ma cervelle. Parfois de mes enfants ou de la radio. Quand on parle de l'éducation, je suis en principe toujours en éveil.

Justement, je ne suis jamais «méchant» avec eux. Au fond, je les aime bien même si les enseignants ne font que parler de leur métier. En général, ils aiment ce métier et le font très bien. Simplement, aucune erreur ne leur est jamais permise parce qu'ils ont affaire à un public, enfants ou adolescents, qui ne les rate jamais.

Non, j'évite d'en parler. En séance de dédicaces, rester anonyme est impossible. En général, les profs aiment la série, elle les fait rire et ils trouvent qu'elle renvoie d'eux une image plutôt positive. C'est vrai qu'on ne tape pas sur eux gratuitement et qu'on évoque aussi leurs problèmes.