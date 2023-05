Vous avez dit «durables»?: Jamais portées, les baskets se décomposent

Pourtant conservées dans leur boîte et jamais portées, les baskets supportent mal le passage du temps.

«Elles n’ont jamais été portées. Et pourtant leur semelle craquelle…», se désole un collectionneur de baskets, sur TikTok. En effet, en frottant la chaussure, celle-ci se décompose. Sur les réseaux sociaux, les fans de sneakers sont de plus en plus nombreux à constater que leurs paires ne durent pas dans le temps. «Moral de l’histoire, portez vos baskets!»