Météo : Jamais un mois de mars n'avait été aussi ensoleillé au Luxembourg

LUXEMBOURG – MeteoLux annonce qu'un record d'ensoleillement pour un mois de mars a été battu cette année, au Grand-Duché.

Le précédent record remontait au mois de mars 1949 et faisait état de 211,9 heures d'ensoleillement. «Du 1er au 24 mars 2022, la situation météorologique en Europe a été marquée par une pression atmosphérique nettement supérieure à la moyenne et des masses d’air sec au-dessus de l’Europe du Nord et de l’Est. Cela a provoqué un temps exceptionnellement ensoleillé et souvent sec au Luxembourg», ajoute le prévisionniste.