Jamal Dati regrette et aimerait pouvoir revenir en arrière

Le frère de Rachida Dati qui a retrouvé sa voiture avec les pneus crevés mercredi regrette de s’être embarqué dans l’affaire entourant la sortie de son livre.

Dans les premiers extraits du brulot «Dans l’ombre de Rachida Dati» que nous vous dévoilions mercredi, le frère mal-aimé en raison de son passé de délinquant faisait part des menaces préférées à son encontre par ses sœurs. Elles voulaient à tout prix empêcher la sortie de son livre et auraient déclaré à son sujet: «On l’attaquera en diffamation. On ira chercher les meilleurs avocats. Et il retournera en prison», selon ce que Jamal Dati a écrit dans son ouvrage.