Jamel Debbouze clashé par son fils Léon à la télé

Quand un candidat est sélectionné pour une émission de télévision, l'annonce est souvent mise en scène, on lui fait la surprise, on le surprend entouré de ses proches. C'est une parodie de ce type de reportage qu'a proposé Alain Chabat mardi soir: «Je m'apprête à rendre visite à la famille Debbouze, on va aller annoncer à Jamel qu'il est pris dans le Late».