Concert à la Rockhal : James Bay de passage au Luxembourg en juin

ESCH-BELVAL - Vous avez forcément déjà entendu son tube «Hold Back The River». Si vous aimez, sachez que l'interprète de ce tube, James Bay, sera à la Rockhal, le 27 juin.

James Bay, c'est l’artiste britannique qui monte. Au printemps dernier, son single «Hold Back The River» était numéro 1 des charts au Luxembourg. Un tube extrait de son premier album, «Chaos and Calm», qui est sorti en 2015 et qui a été récompensé par un Critics’ Choice Awards.