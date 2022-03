James Bond se bat pour la jeunesse

Quelque 150 millions de filles et 73 millions de garçons de moins de 18 ans sont victimes dans le monde d'exploitations sexuelles, selon un rapport publié mardi par la section allemande d'Unicef.

"Chaque année des millions de filles et de garçons sont forcés à se prostituer et à la pornographie", a indiqué Sir Roger, ajoutant que le développement d'Internet et des technologies vidéos ont rendu possible une véritable explosion de la diffusion d'images de pédophilie.