Sortie incognito : «James Bond» se fait passer pour un méchant

Daniel Craig, qui incarne le célèbre espion, utilise des pseudos quand il descend dans des hôtels. Et pas n'importe lesquels. Ceux des vilains combattus par 007 dans les films.

La ruse est connue depuis des lustres. Pour passer incognito, les stars utilisent souvent des pseudonymes pour réserver des hôtels. La palme de l'originalité, et de l'humour, revient à Daniel Craig.

L'acteur qui incarne 007 au cinéma se choisit ses alias en fonction des méchants que James Bond a dû combattre dans les films. Ainsi, The Sun rapporte que le Britannique de 46 ans s'est fait passer pour le docteur Kananga lors d'un récent séjour au Maroc. Une source a confié en plaisantant: «Ça montre bien le sens de l'humour de Daniel. Et comme les vrais agents secret, il ruse pour rester le plus discret possible.»