«Titanic» : James Cameron tient la preuve que Jack devait mourir

Le réalisateur de «Titanic» a fait appel à des scientifiques pour démontrer qu’il était impossible que le personnage joué par DiCaprio survive.

Leonardo Dicaprio et Kate Winslet dans «Titanic». imago images/Cinema Publishers Collection

Depuis maintenant 25 ans, James Cameron doit faire face aux critiques des spectateurs de «Titanic» qui sont persuadés qu’il y avait assez de place sur la porte transformée en radeau après le naufrage pour Jack (joué par Leonardo DiCaprio) et Rose (incarnée par Kate Winslet, qui vient de battre un record) et qu’il n’y avait donc aucune raison valable pour que le premier meure dans l’eau glacée. Et le réalisateur, qui a engagé Bailey Bass pour «Avatar 2», en a marre.

Pour prouver qu’il avait raison de tuer son héros, Cameron n’a pas fait les choses à moitié. «Nous avons commandé une étude scientifique pour mettre un terme à tout ça et lui enfoncer un pieu dans le coeur une bonne fois pour toutes, a déclaré le Canadien au Toronto Sun. Nous avons fait une analyse médico-légale avec un expert en hypothermie qui a reproduit le radeau du film. Nous avons pris deux cascadeurs avec la même masse corporelle que Kate et Leo, nous leur avons mis des capteurs partout et les avons mis dans l’eau glacée.»

Résultat: la science est formelle, il était absolument impossible que les deux survivent. Et cela arrange évidemment James Cameron, qui pense qu’il était nécessaire que Jack décède. «Il le fallait. C’est comme Roméo et Juliette. C’est un film qui parle d’amour, de sacrifice et de mortalité. L’amour est mesuré par le sacrifice», a assuré celui qui songe à laisser la main. Les plus sceptiques pourront découvrir l’expérience scientifique dans un documentaire qui sera disponible en février 2023 sur la chaîne National Geographic, alors que «Titanic» ressortira au cinéma le jour de la Saint-Valentin.