Basketball/NBA : James envoie du rêve lors du «MLK Day»

LeBron James, à 48 unités pour ranimer les Lakers, a étincelé en NBA, lors du «Martin Luther King Day» célébrant chaque 3e lundi de janvier l’anniversaire de la naissance du révérend. À Los Angeles, où MLK calma les esprits après les émeutes de Watts en 1965, LeBron James a été intenable et décisif (9 passes, 7 rbds également) dans le succès obtenu contre Houston (140-132). Il ne manque plus que 318 unités à «LBJ» pour devenir le meilleur marqueur de l’histoire devant Kareem Abdul-Jabbar (38.387).

À New York, où Luther King fit un vif plaidoyer contre la guerre du Vietnam en 1967, les Raptors ont survécu à une prolongation arrachée par un dunk de l’arrière des Knicks RJ Barrett (32 pts), à 6/10e du buzzer. Pour finalement s’imposer (123-121), grâce notamment à Fred VanVleet (33 pts, 8 passes). À Washington, où le militant des droits civiques prononça son fameux «I have a Dream» le 28 août 1963, les Warriors ont eux enfin retrouvé envie et peps après quatre défaites embarrassantes en cinq matches, pour vaincre les Wizards (127-118). «C’est tout ce qu’il faut à ce stade pour essayer de redresser le navire et retrouver une bonne dynamique», s’est félicité Stephen Curry.