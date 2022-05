NBA : «James Harden est si mauvais, faisait-il exprès?»

James Harden a été incendié par les médias américains vendredi après sa piètre performance qui a valu à son équipe des Philadelphia 76ers d'être éliminée dans le cadre des play-offs de la NBA.

James Harden, qui a rejoint les Sixers en février avec pour objectif de leur faire gagner le championnat, a livré une performance anonyme jeudi soir et Philadelphie a perdu 99-90 le 6e match décisif face à Miami. Harden, 32 ans, n'a marqué en 42 minutes de jeu que 11 points avec seulement 9 passes et "The Beard" (le barbu) n'a tenté que deux tirs en seconde période, tous deux ratés.