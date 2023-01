NBA : James irradie encore dans la défaite, Jokic sauve Denver

Défense en mode gruyère

Il a ainsi vainement sonné le réveil des Lakers, comateux durant trois quart-temps et en mode gruyère défensivement, face à des Clippers autrement plus performants collectivement, dans le sillage de Paul George (27 pts, 9 rbds) et Kawhi Leonard (25 pts, 9 rbds). «LeBron joue à un niveau incroyable, je suis heureux pour lui, mais nous devons nous améliorer. Nous devons continuer à nous battre, à jouer ensemble et à l’aider», a dit son entraîneur Darvin Ham, conscient de l’urgence.