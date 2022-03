Football allemand : James Rodriguez va quitter le Bayern Munich

Le club bavarois n'a pas levé l'option d'achat concernant son attaquant colombien, prêté par le Real Madrid. Son avenir à court terme reste incertain.

Le Colombien James va bien quitter le Bayern Munich cet été à sa demande, a confirmé mardi l'homme fort du club munichois Karl-Heinz Rummenigge. «Sur le principe, la décision a été prise, parce qu'il est venu me voir avant la fin de la saison pour me demander de ne pas lever l'option d'achat», a déclaré Rummenigge, confirmant des informations de presse parues lundi. «Lever l'option contre sa volonté n'aurait eu aucun sens», ajoute le président du directoire du Bayern. «On ne doit pas engager un joueur pour 42 millions d'euros, avec un salaire en rapport, si on ne peut pas lui offrir une place de titulaire dans l'équipe».

Selon Rummenigge, l'international colombien de 27 ans, arrivé en prêt du Real Madrid en 2017, voulait une place fixe: «Ici, il n'a pas de garantie», a répondu le dirigeant, «personnellement je le regrette». Le dirigeant de 63 ans, se dit «fan du jeu» de James: «C'est un joueur avec de grandes qualités». En 67 matches avec Munich, James a marqué 15 buts et délivré 20 passes décisives. Parfois brillant, il a également été souvent hors du coup, et ne s'est jamais imposé cette saison sous la houlette de Niko Kovac.

Son avenir est pour le moment incertain, le Real n'ayant pas non plus de place à lui offrir. Des médias ont évoqué un transfert à Naples, où il retrouverait l'entraîneur Carlo Ancelotti, qui voulait faire de lui l'un de ses joueurs clés au Bayern en 2017/18. Acheter James pour le revendre aussitôt avec profit n'était pas non plus une option pour Rummenigge: «Cela ne serait pas correct vis-à-vis du Real et ce n'est pas le genre du FC Bayern. Nous ne faisons pas de la traite d'êtres humains», a-t-il martelé.