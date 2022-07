Dans l'espace : James Webb aurait découvert une galaxie vieille de 13,5 milliards d'années

L'une des missions principales de ce tout nouveau télescope est d'observer les premières galaxies formées après le Big Bang, survenu il y a 13,8 milliards d'années. En astronomie, voir loin revient à remonter dans le temps. La lumière du Soleil met par exemple huit minutes à nous parvenir, et nous le voyons donc tel qu'il était il y a huit minutes. En regardant le plus loin possible, on peut donc percevoir des objets tels qu'il y a des milliards d'années. La lumière de cette galaxie a elle été émise il y a 13,5 milliards d'années.

«Ceci est très prometteur!»

Point flou dans le cosmos

La galaxie a été observée par l'instrument NiRcam de James Webb, et détectée sur ce qu'on appelle un «champ profond», c'est-à-dire une image plus large prise avec une longue durée d'exposition, afin de détecter les plus faibles lueurs. La particularité de James Webb est de ne fonctionner que dans l'infrarouge. La lumière émise par les plus anciens objets s'est étirée et a «rougi» en chemin, passant dans cette longueur d'onde n'étant pas visible par l'œil humain.