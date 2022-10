Jana Degrott : «Au Luxembourg, on a peur de ce que nos voisins pensent»

LUXEMBOURG – Conseillère communale (DP) à Steinsel et cofondatrice de We Belong Europe, Jana Degrott est l'invitée de la «Story» de L'essentiel Radio, toute la semaine.

Obama Foundation

La séquence du 27 octobre

Jana Degrott travaille sur un nouveau projet. «On a besoin de plus de femmes et de jeunes en politique, estime la Conseillère communale (DP) à Steinsel. Mon prochain projet sera centré sur cela. Comment recruter, identifier de jeunes leaders au Luxembourg? Comment leur donner les outils pour aller en politique?»

La cofondatrice de We Belong Europe dit que sa plus belle rencontre est l'Italo-Marocaine Yasmine Ouirhrane, une autre cofondatrice de la plateforme qui valorise l’engagement des personnes issues des minorités. «Elle m'a beaucoup inspirée», confie Jana Degrott.

La jeune femme de 27 ans estime que le plus du Luxembourg est sa diversité et le moins la taille du pays. «J'ai l'impression souvent qu'on ne veut pas être fou, car on a peur de ce que nos voisins pensent», juge-t-elle.

Jana Degrott prévoit de participer aux prochaines élections législatives au sein de son parti.

«J'adore les textes, la musique et l'énergie de Kendrick Lamar» .

La séquence du 26 octobre

Après Barack Obama, Jana Degrott a rencontré Bill Gates dans le cadre de l’assemblée générale des Nations unies, à New York. Le fondateur de Microsoft, à travers la Bill and Melinda Gates Foundation, a réuni des jeunes reconnus pour leur engagement dans la société.

La jeune femme de 27 ans qui termine ses études en droit en Belgique, y a représenté le mouvement We Belong Europe qu’elle a cofondé, une plateforme qui valorise l’engagement des personnes issues des minorités.

«Plus jeune, je ne me suis jamais sentie représentée dans les médias ou la politique. On m’a beaucoup sous-estimée, on avait beaucoup de stéréotypes», explique celle qui a toujours rêvé de faire carrière en politique ou dans la diplomatie. «On me disait que je ne ressemblais pas à quelqu’un qui va faire de la politique», ajoute-t-elle.

«Plein d'énergie, j'adore» Jana Degrott

La séquence du 25 octobre

Comment Jana Degrott s'est-elle retrouvée assise à côté de Barack Obama? Nominée par une activiste espagnole pour intégrer le programme «Leaders» de la fondation Obama, qui veut inspirer, responsabiliser et connecter les jeunes leaders émergents, la Luxembourgeoise de 27 ans fait partie des 36 jeunes européens choisis par la fondation de l'ancien président américain.

«Ils m'ont contactée, mais je ne pensais pas que c'était vraiment la fondation de Barack Obama», explique-t-elle. Elle revient sur ses premiers échanges avec lui, lors d'une visioconférence. «Je n'avais pas activé le micro et il m'a interpellée pour me dire que je devais l'activer. Il m'a mise à l'aise en me disant que cela lui arrivait souvent», raconte-t-elle.

Au mois de juin, c'est à Copenhague que le premier président métis des États-Unis est venu rendre visite aux «leaders». Ce dernier s'assied alors à côté de Jana. «Ce n'était pas un hasard, je pense que son équipe le lui a demandé. Cela m'a donné beaucoup d'énergie, car il m'a beaucoup encouragée et donné beaucoup de conseils», ajoute-t-elle.

«J'adore cette chanson parce que je suis une personne assez énergique» Jana Degrott

La séquence du 24 octobre

Née d’un père luxembourgeois et d’une mère togolaise, la jeune élue communale de Steinsel, Jana Degrott (DP) fait beaucoup parler d’elle depuis le mois de juin, et sa rencontre avec l’ancien président américain Barack Obama, à Copenhague. En 2020, en cofondant la plateforme We Belong Europe, qui promeut l'inclusion et la diversité en Europe.

Elle attire ainsi l’œil de la fondation du 44e président américain, et elle est désignée «Obama Leader», représentante pour l’Europe de la fondation Obama.

Engagée en politique très jeune, la native de Munich dit avoir constaté, dès l’école primaire, le manque de débat et d’échanges dans la classe. «À l’âge de 15-16 ans, j’ai décidé de me faire entendre et je suis allée au Parlement des jeunes», raconte-t-elle, en détaillant les expériences qui l’ont amenée en politique.

«Un morceau qui me donne beaucoup d'énergie, je l'écoute dans la voiture, dans le bus, dans le train, j'aime beaucoup». Jana Degrott

Comment retrouver la «Story»? L'essentiel Radio: Du lundi au vendredi trois fois par jour (9h40 / 15h20 / 18h20).

lessentiel.lu: Un nouvel épisode est ajouté à l'article du lundi au vendredi.

Archive Web: Dans notre dossier vous trouverez les anciennes storys.