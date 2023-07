Jane Birkin est décédée à l’âge de 76 ans 

La chanteuse Jane Birkin est décédée dimanche à l’âge de 76 ans, a indiqué «Le Parisien». L’artiste franco-britannique a notamment connu le succès sur le tube «Je t’aime… moi non plus» avec son partenaire de l’époque, Serge Gainsbourg, et a tourné notamment dans le film «La Piscine», de Jacques Deray, sorti en 1969, avec également Alain Delon et Romy Schneider à l’affiche.