Janelle Monáe, Peggy Gou, Damso: découvrez l'affiche éclectique de Dour

«Le meilleur line-up électronique de l’histoire du festival», promet Dour avec la présence d'Aphex Twin, de Paul Kalkbrenner ou encore de Peggy Gou. L'affiche rap francophone n'est pas en reste avec les trois superstars Damso, Lomepal et Orelsan et les étoiles montantes Zola, PLK et Tiakola. Que des rappeurs dans leur «prime»! L'Américain Denzel Curry sera également de la partie pour déclencher des «pogos» en série, tandis que l'étoile montante 070 Shake présentera son registre emo si particulier. Mention spéciale également au Suédois Yung Lean et son univers d'écorché vif.