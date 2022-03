Interview : Janet est enfin bien dans sa peau

Interviewée par le magazine «Essence», Janet Jackson évoque son adolescence, où elle n’assumait pas ses rondeurs.

Mais aujourd’hui, à 44 ans, Janet assume ses courbes généreuses: «Je me sens bien plus heureuse dans mon corps qu’il y a trente ans». Et cela, même si la star a connu de nombreux changements de poids. «Maintenant, j’aime ma vie. J’aurais juste voulu avoir cette confiance en moi quand j’étais plus jeune».