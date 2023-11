Janet Truncale, première femme à diriger une entreprise du Big Four

Le géant de l’audit britannique EY a nommé Janet Truncale au poste de PDG à partir du 1ᵉʳ juillet 2024, première femme à ce poste où elle remplacera Carmine Di Sibio, qui avait annoncé son départ après l’abandon d’un projet de scission. Mme Truncale, 53 ans, dirige actuellement la branche américaine d’EY dédiée aux services financiers, un poste dans lequel «elle dirige une équipe de plus de 14 000 personnes», a précisé le groupe dans un communiqué diffusé mercredi en fin de journée.

Elle sera «la première femme à diriger l’organisation au niveau mondial», a précisé une porte-parole du groupe jeudi. Au sein des «Big Four», les quatre principales entreprises du secteur au niveau mondial, dont EY fait partie, Deloitte a une femme présidente du Conseil d’administration, Anna Marks, mais selon le Wall Street Journal, Janet Truncale sera la première femme à la fois présidente et directrice générale de l’une de ces organisations.

60 ans, l’âge obligatoire de départ à la retraite

EY avait annoncé en juin le départ, un an plus tôt que prévu, de son PDG Carmine Di Sibio, après l’abandon d’un projet de scission de son activité de conseil. «Même si le projet n’est pas allé de l’avant, il a façonné à la fois EY et le paysage des services professionnels», a assuré l’entreprise dans son communiqué mercredi soir.