Japan Airlines coupe les ailes de ses dirigeants

La compagnie ne versera pas de

rémunérations en

décembre à ses 71 plus hauts responsables.

Cette mesure s’appliquera au PDG Haruka Nishimatsu et à 70 autres grands directeurs de la compagnie, a indiqué un porte-parole de Japan Airlines (JAL). Le groupe envisage également de supprimer les traditionnelles primes d’hiver pour 17 000 de ses employés.

«Nous devons faire des efforts pour réduire les coûts, car nous avons sollicité de l’argent public», a expliqué le porte-parole. La plus grosse compagnie aérienne d’Asie croule sous les pertes et sous une dette gigantesque.

Elle élabore actuellement un plan de restructuration sous l’égide des pouvoirs publics japonais, et devrait supprimer des milliers d’emplois et renoncer à de nombreuses routes non rentables.