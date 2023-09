Japon: La panne de Toyota due à un «espace de stockage insuffisant»

Durant une opération de maintenance, des opérations de suppression et de tri ont été effectuées sur des données qui avaient été accumulées, et «une erreur est survenue en raison d’un espace de stockage sur disque dur insuffisant, entraînant l’arrêt du système», a poursuivi le groupe.

Révision des procédures

Toyota assure avoir pris d’autres «contre-mesures» et va réviser ses procédures de maintenance pour éviter qu’un tel incident ne se reproduise. Le groupe a de nouveau réaffirmé mercredi qu’il ne s’agissait donc pas d’une cyberattaque, cette fois avec plus de certitude.

Hausse de la production

Après avoir été surtout affectée en 2022 par les perturbations sur les chaînes d’approvisionnement mondiales et la pénurie de semi-conducteurs, la production de Toyota a fortement accéléré depuis le début de cette année. Sa production mondiale a dépassé 5,6 millions de véhicules sur les six premiers mois de 2023, une hausse de 10,3% sur un an et un nouveau record semestriel pour le groupe, selon des chiffres publiés fin juillet.