Nouveau faux départ pour un atterrisseur lunaire japonais

Le compte à rebours s’est poursuivi au moins jusqu’à 30 minutes avant le lancement, mais la Jaxa et Mitsubishi Heavy Industries (MHI), en charge de l’opération, ont déclaré que la mission avait été annulée lundi en raison de vents forts en altitude. Concernant la prochaine date pour la mission, il faudra «au moins trois jours» et vérifier les conditions météorologiques, a expliqué Tatsuru Tokunaga, le responsable du lancement chez MHI.

Technologie d’alunissage

La fusée japonaise doit emmener dans l’espace un atterrisseur lunaire appelé SLIM (Smart Lander for Investigating the Moon) surnommé «Moon Sniper», censé tester une technologie d’alunissage de haute précision, à 100 mètres maximum de sa cible contre plusieurs kilomètres habituellement. XRISM, un satellite développé conjointement par la Jaxa, la Nasa américaine et l’Agence spatiale européenne (ESA) pour une mission d’imagerie en rayons X et spectroscopie, doit également être du voyage.