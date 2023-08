Une auto-école vous propose de picoler avant de conduire

On ne plaisante pas avec l’alcool au volant au Japon, où la limite d’alcoolémie est fixée à 0,3‰. Pourtant, une auto-école de la ville de Fukuoka propose de picoler avant de conduire… avec la bénédiction de la police. Le cours consiste à effectuer un parcours comprenant des slaloms et des virages serrés, d’abord sobre, puis, après un apéro.

La jeune reporter du journal Mainichi Shimbun, qui a fait l’expérience, s’est ainsi envoyé une bière, une tasse de vin de prune et une autre d’eau-de-vie en une heure. «J’ai les mains froides et le cœur qui bat vite, mais je suis consciente et je me sens capable de conduire», a-t-elle raconté, malgré un éthylo­mètre signalant 0,6‰. Son instructeur a interrompu l’expérience juste avant un virage serré. Sans s’en apercevoir, la journaliste conduisait trop vite et était sur le point de partir en embardée.