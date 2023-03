A Luxexpo The Box: Jardirêve: trois jours de salon pour les passionnés de jardinage

À Luxexpo The Box : Jardirêve: trois jours de salon pour les passionnés de jardinage

Exposition

Jardirêve est un «must» pour les amateurs et amatrices de jardinage, expérimentés ou novices. Ce salon de trois jours se tiendra du 17 au 19 mars dans les halls de LuxExpo The Box. C’est l’un des événements majeurs du jardinage et il attire des visiteurs de toute la région. Une sélection des plus grands experts en jardinage du Luxembourg, d’Allemagne et des Pays-Bas y participeront avec de nouveaux produits, des présentations instructives et des jardins modèles inspirants.