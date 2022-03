Droit des gays : Jason Collins entre dans l'histoire de la NBA

Le basketteur américain est devenu dimanche, lors du match entre les Brooklyn Nets et les Los Angeles Lakers, le premier joueur de NBA ayant fait son coming out à évoluer dans une ligue majeure américaine.

Après avoir passé un contrat de 10 jours avec les Nets, Jason Collins a fait son apparition, dès dimanche soir, lors du match de sa nouvelle équipe contre les Los Angeles Lakers. Collins est entré comme remplaçant au début du deuxième quart temps de la partie. Professionnel pendant 12 ans en NBA, Collins, ailier-fort âgé de 35 ans, a révélé son homosexualité en avril dernier, date également de son dernier match en NBA avec les Washington Wizards. Après son coming out, Collins avait reçu le soutien du président des États-Unis, Barack Obama, de l'ancien président Bill Clinton et de beaucoup de joueurs de NBA.

Le manager général des Nets, Billy King, a déclaré que la décision de recruter Collins était «purement sportive». «Nous avions besoin de renforcer notre secteur intérieur, et nous avons estimé qu'avec sa taille et son expérience, il avait le profil idéal», a déclaré King. «Jason nous avait confié que son objectif était de retrouver un contrat dans une équipe NBA», a déclaré de son côté Adam Silver, le patron de la NBA, dans un communiqué. «Aujourd'hui, je veux le saluer pour y être parvenu. Je sais que toute la famille NBA est fière que notre Ligue fasse preuve d'autant d'esprit d'ouverture et de marque de respect», a-t-il affirmé.