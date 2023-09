Au Luxembourg: Jason Lee Chris, 21 ans, a disparu depuis dimanche

Jason Lee Chris Beidler, 21 ans, a disparu: il a été aperçu pour la dernière fois vers 16h dimanche dans la région d'Esch-sur-Alzette. De corpulence moyenne, le jeune homme mesure environ 1,80 m, a des cheveux courts, blonds et des yeux bleus.

Au moment de sa disparition, il portait un tee-shirt rouge, un short bleu foncé, une casquette noire et orange, des chaussures noires et rouges de la marque Puma et un sac à dos beige.