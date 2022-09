Pour la bonne cause : «Aquaman» s'est rasé la tête

C'est sûr qu'il aura besoin de beaucoup moins de bouteilles de shampooing: Jason Momoa s'est fait raser la tête et a posté la vidéo sur les réseaux sociaux. Dans un but bien précis: que chacun cesse d'utiliser trop de plastique. «J'en ai assez de ces bouteilles en plastique. Il faut arrêter. Les fourchettes en plastique, toute cette merde», a-t-il lancé alors que la tondeuse se frayait un passage dans ses cheveux. «Ça va dans notre terre, ça va dans notre océan. Je suis ici à Hawaï en ce moment et voir ces choses dans notre océan, c'est juste tellement triste».

Si on peut saluer la démarche écolo de l'acteur, on peut s'interroger: il propose en effet à chacun de troquer les bouteilles en plastique par… des canettes en aluminium. Produits qu'il a développés avec sa marque, Mananalu. L'opération «rasage de crâne» n'était donc pas complètement désintéressée même si l'aluminium est plus facilement recyclable et qu'il promet que pour chaque canette achetée, une bouteille en plastique sera retirée de l'océan.