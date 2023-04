Jason Sudeikis ne verserait pas un dollar à Olivia Wilde

L’actrice et réalisatrice demande à la justice d’ordonner à son ex de lui payer une pension alimentaire pour couvrir les frais liés à leurs enfants.

Olivia Wilde et Jason Sudeikis, ici en janvier 2020, se sont séparés en novembre 2020. imago images/Runway Manhattan

Actrice et réalisatrice à succès, Olivia Wilde est loin d’être dans le besoin. Cependant, l’ex-compagne de Jason Sudeikis aimerait bien que le père de ses enfants l’aide financièrement à prendre soin d’eux. Dans des documents remis à la justice et auxquels a eu accès The Blast, Olivia affirme en effet que l’acteur et réalisateur ne lui verse pas un dollar de pension alimentaire, alors que sa fortune est bien plus grande que la sienne.

L’Américaine de 39 ans précise que le créateur de «Ted Lasso» et elle se partagent certaines dépenses, telles que les frais de scolarité de Daisy et Otis, 6 et 8 ans. «Cependant, je supporte tous les frais liés aux enfants quand ils sont avec moi, ce qui inclut la nourriture, les soins, les activités et les transports. Je demande à la cour d’ordonner le versement d’une pension alimentaire, afin que je puisse subvenir aux besoins de nos enfants, selon les standards de Jason», écrit-elle.

Olivia Wilde demande en outre que son ex paie ses frais d’avocat et de comptable, «pas seulement parce que Jason est financièrement beaucoup plus riche que moi, mais parce que la grande majorité des honoraires que je dois régler sont dus à Jason et au comportement odieux, agressif et inutile de son avocat». L’actrice réclame 500 000 dollars pour couvrir ses dépenses et une pension alimentaire avec effet rétroactif à la date à laquelle elle a fait sa demande à la justice.