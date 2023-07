Huit personnes prises au piège dans une mine d’or illégale à Java

Les mines non autorisées, qui s’affranchissent des mesures de sécurité les plus élémentaires, sont courantes en Indonésie. AFP

Des secouristes indonésiens se sont lancés dans une course contre la montre mercredi pour sauver huit personnes piégées dans une mine d’or illégale à Java, la plus grande île du pays, a annoncé la police. Les mines non autorisées, qui s’affranchissent des mesures de sécurité les plus élémentaires, sont courantes dans l’archipel d’Asie du Sud-Est riche en minéraux et les accidents sont fréquents.

Les mineurs creusaient à l’intérieur d’un puits de 60 mètres de profondeur dans le village de Pancurendang, dans la région centrale de Java, mardi soir, lorsque l’eau a subitement inondé la mine, ont déclaré les autorités policières.

«Nous avons reçu un rapport ce matin indiquant que huit personnes étaient piégées à l’intérieur d’une mine, nous essayons actuellement de pomper l’eau» pour sauver les mineurs, a déclaré le chef de la police locale, Edy Suranta Sitepu, aux journalistes mercredi.

Accidents à répétition

Les travailleurs sont entrés dans la mine à 20h mardi et y sont piégés depuis, a-t-il déclaré. «Nous ne connaissons pas leur état actuel, prions pour qu’ils puissent être évacués en sécurité», a ajouté le policer, précisant que la mine était non autorisée. Des plongeurs seront envoyés si les tentatives pour évacuer l’eau de la mine échouent, a déclaré Amin Riyanto, coordinateur de l’équipe de recherche et de sauvetage, aux journalistes.

En 2021, six personnes ont été tuées dans l’effondrement d’une mine d’or illégale sur l’île de Sulawesi. Au moins 16 personnes ont été tuées deux ans plus tôt lorsqu’une autre mine d’or illégale de l’île s’est effondrée et a enseveli les travailleurs. Et en 2016, 11 mineurs sont décédés après qu’un glissement de terrain a englouti une mine d’or illégale dans la province de Jambi, à Sumatra.