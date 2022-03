People : Javier Bardem ne parle pas travail à la maison

L'acteur est convaincu que lui et sa femme Penelope Cruz sont «plutôt doués» pour laisser leurs personnages de films sur le plateau de tournage.

Javier Bardem et Penelope Cruz sont mariés depuis 2010 et ensemble, ils sont parents de deux enfants, Leo, 7 ans, et Luna, âgée de 5 ans. En plus de partager une vie de famille, le couple a collaboré dans de nombreux films, dont «Vicky Cristina Barcelona», pour lequel l'actrice espagnole a remporté l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle, et «Escobar», dans lequel ils ont joué l'emblématique chef du cartel de Medellin et sa maîtresse, la journaliste Virginia Vallejo. Et bien qu'ils aiment travailler ensemble, l'acteur de 49 ans affirme qu'il est important de se sortir de rôles aussi intenses.