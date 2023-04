Jay-Z à Paris: les coulisses d’une folle soirée mondaine

Jay-Z n’est plus un rappeur comme les autres, et ce depuis de nombreuses années. Alors que les autres artistes de sa génération connaissent les pires difficultés à survivre dans une industrie en mutation permanente, lui évolue dans une autre sphère. Bien au-dessus de la mêlée, diront les plus enthousiastes, à fond dans les mondanités, rétorqueront les plus critiques.

Ces considérations mises à part, qui aurait pu penser il y une semaine que l’événement musical le plus «people» de la planète aurait lieu à Paris, à la Fondation Louis Vuitton, alors que démarrait au même moment le premier week-end de Coachella?

L’annonce surprise mercredi d’un concert de la superstar du rap ce vendredi, à l’occasion du lancement de l’exposition «Basquiat X Warhol, à quatre mains» a bouleversé plus d’un agenda. Car c’est bien dans le XVIe arrondissement de la capitale française que se sont donné rendez-vous certaines des plus grandes célébrités de la planète.

Même les ministres «font la fiesta»

L’occasion unique d’observer Beyoncé assise aux côtés de Bernard Arnault, l’homme le plus riche du monde et patron de LVMH, de serrer la pince à Pharrell Williams, de saluer Chris Rock venu prendre une claque musicale ou encore de voir Rihanna et A$AP Rocky s’enjailler comme des ados à côté de Gims, heureux comme un Égyptien qui vient de découvrir l’électricité.

Au lendemain du spectacle, c'est aussi la présence de deux ministres du gouvernement français – en pleine contestation contre la réforme des retraites – qui suscite son lot de réactions indignées.

Distinction oblige, l’accueil quatre étoiles nous est également fourni au milieu du millier de privilégiés qui ont pu assister à ce concert de «happy few» - 140 euros la place - avec visite guidée de l’expo, vestiaire et auditorium intimiste pour une soirée inoubliable.

Débarrassé de toutes contraintes promotionnelles et installé sur le trône du hip-hop pour un moment avec la plus belle carrière de l’histoire du genre, Shawn Carter a déroulé sa discographie, enchaînant ses morceaux préférés - même les moins connus - et ses hits «Empire State of Mind», «N***** in Paris» et «Encore». Presque 30 ans de carrière et une présence sur scène toujours aussi remarquable, «Hova» ne s’embarrasse pas à imiter la jeune génération, à l'aise dans sa bulle de mécène multimillionnaire en costume trois pièces qui lui sied si bien.

«Cela fait 4 ans que je n’étais pas monté sur scène», nous glisse Jay-Z, admettant «prendre un maximum de plaisir en vivant l’instant présent». Au même moment, Rihanna lançait le fameux «Roc sign» pour rendre hommage à celui qui l’a lancée. Des décennies ont passé, mais le «boss» tient toujours les rênes.