Jay-Z quitte Def Jam

Une rumeur qui court depuis des mois est devenue réalité. Jay-Z a remis sa démission aux patrons de Def Jam/Island.

L.A. Reid répond en conclusion: «Jay nous a fait bien comprendre qu'il était temps pour lui de continuer ailleurs et d'aborder de nouveaux projets. On regrette sa décision tout en la respectant de tout cœur. On lui souhaite beaucoup de succès pour son nouvel avenir». Il faudra maintenant patienter pour savoir qui sera choisi pour remplacer Jay-Z. Peut-être NAS?