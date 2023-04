Téléréalité: Jazz Correia attend son quatrième enfant

La vedette du programme de téléréalité «JLC Family», qui a besoin de 35 000 euros mensuels pour vivre, est déjà maman de Chelsea (née le 12 décembre 2017), Cayden (né le 16 février 2019) et London (né le 8 décembre 2021). Un bébé tous les deux ans, c’est le rythme adopté par Jazz Correia puisqu’elle vient d’annoncer sur TikTok avoir découvert le 14 février 2023 qu’elle était enceinte.

Dans la vidéo, on voit l’influenceuse, meilleure ennemie de Booba, montrer un test de grossesse positif. On découvre également la réaction de son mari, Laurent Correia, lorsqu’il apprend que la famille va s’agrandir. On rappellera que Jazz a vécu un cauchemar lors des premières heures sur Terre de London. Le bébé avait dû passer par la case des soins intensifs pour traiter une très grosse infection pulmonaire.