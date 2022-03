Télé-réalité : JC «le Luxembourgeois» va-t-il remporter Dilemme?

Le candidat a l’appui du public et pourrait jeudi devenir le grand gagnant de l’émission de W9. En tout cas, tous les participants voient en lui un adversaire redoutable qu’ils tentent d’amadouer.

Il faut dire qu’en plus du capital sympathie qu’il a engrangé, JC est un vrai danger: en effet, le clan orange a validé sa cagnotte de 120 000 euros et si JC gagne, il empoche la totalité de la somme. Trop peureux de voir le pactole lui filer sous le nez, Kévin a proposé au résident de Luxembourg de sceller un pacte: s’il rejoint son groupe, le G5, le gagnant empoche la moitié de la cagnotte et les autres se partagent le reste. En d'autres termes, soit JC prend le risque de jouer tout seul et c'est lui et uniquement lui qui empochera la totalité de la cagnotte, soit il joue collectif et gagne au minimum 15 000 euros même en cas de défaite.