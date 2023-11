«Je buvais jusqu'à ce que je m'évanouisse», avoue Wayne Rooney

«Je ne savais pas comment faire face à la situation»

«Je ne voulais pas être parmi les autres parce que parfois, on se sent gêné. Parfois, vous avez l'impression d'avoir déçu les gens et, en fin de compte, je ne savais pas comment faire face à la situation», a confié Rooney dans un podcast lancé par Rob Burrow, ex-joueur de rugby à XIII atteint de la maladie de Charcot.

«Lorsque l'on n'accepte pas l'aide et les conseils des autres, on peut se retrouver au plus bas, et c'est ce qui m'est arrivé pendant quelques années. Heureusement, aujourd'hui, je n'ai plus peur d'aller parler de mes problèmes aux gens», a encore déclaré l'ancien attaquant âgé de 38 ans.