Carla Bruni-Sarkozy : «Je buvais trente ou quarante Coca-Cola par jour»

Sucre, tabac, alcool... l'ex-mannequin s'est confié sans retenue sur ses addictions.

La femme de l'ex-président a révélé avoir été addict à beaucoup de choses. Instagram

«Moi j'ai souffert de toutes les addictions» a déclaré Carla Bruni-Sarkozy dans le podcast «Contre-addictions», animé par son amie, la chanteuse Rose. «J'ai commencé par le sucre, très très assidûment. Des vrais shoots de sucre. Dès l'enfance, je devais boire je sais pas, trente ou quarante Coca-Cola par jour».

Une boisson qu'elle n'accompagnait jamais de vrais repas. «Je ne mangeais pas de repas normaux, je ne mangeais que des pastilles Pulmoll par exemple. Cinq boîtes. Ou trois boîtes de Valda, quatre Coca, c'était mon repas».

«Je lui ai dit que j'hésitais entre le sexe et la drogue»

Puis vers 14-15 ans, elle goûte à la cigarette «qui était dans toute ma famille, donc c'était très facile, ils n'ont rien pu me dire». Avec le tabac arrive l'alcool «tranquillement». Elle a décidé d'en stopper la consommation parce que «si je bois il me vient la mauvaise idée de dire tout ce que je pense aux gens!»

Instagram

Et de raconter une anecdote amusante qui s'est déroulée l'été dernier. Ni elle ni son mari, Nicolas Sarkozy, n'avait envie d'aller à un dîner «mais par politesse on était obligés d'y aller». «On est partis de notre merveilleuse maison paradisiaque où on est pieds nus toute la journée dans le bonheur, pour aller dans cette maison avec tous ces gens», raconte-t-elle. «Et c'est là que j'ai dit à ce brave monsieur, qui était notre hôte, quand il m'a demandé ce que je préférais dans la vie, que j'hésitais entre le sexe et la drogue».

«J'aime une douce ivresse»

Une provocation à laquelle elle a ajouté une pensée de Françoise Sagan et indiqué qu'elle «ne voyait rien de plus ennuyeux que le pouvoir et l'argent, rien de plus ennuyeux que les gens qui consacraient leur vie à ça, rien qu'à ça», laissant ses interlocuteurs pantois, «parce que c'était que des gens qui étaient dans ça».

Sa franchise et folie gênent-elles son mari? «Il s'en fout comme de l'an 40. Il s'amuse bien avec moi, je crois». La quinquagénaire a aujourd'hui arrêté l'alcool et ne fume pratiquement plus. La drogue? Elle l'a assez «peu abordée (...) parce qu'en fait moi, j'aime pas tellement me mettre sens dessus dessous. J'aime une douce ivresse. Le problème, c'est comme je suis une addict, je ne m'arrête pas à la douce ivresse».