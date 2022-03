Silvio Berlusconi : «Je chante mieux qu'Aznavour»

Le sens de l’humour légendaire du président du Conseil italien a encore frappé. Il aurait aimé chanter en duo avec le Charles Aznavour mais sa position politique ne lui permet pas.

«Certaines personnes ont écrit sur les journaux que j’aurais aussi chanté. Mais ma fonction institutionnelle me l’empêchait. Et surtout, je n’ai pas voulu le faire car, au fond, j’étais certain d’être meilleur que lui», a expliqué Silvio Berlusconi.