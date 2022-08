Au Luxembourg: «Je commençais à me lasser d’être en grandes vacances»

L’ISL est toujours le premier établissement scolaire à faire sa rentrée. Ses 1 350 élèves reprennent le chemin des cours mercredi et jeudi, avec près de trois semaines d’avance sur leurs camarades du public. Une situation qui n’avait pas l’air de chagriner la foule, qui échangeait des embrassades dans la cour. «Je commençais à me lasser d’être en grandes vacances», sourit Tobias, 14 ans. «On va pouvoir rencontrer les nouveaux élèves et se faire encore des amis», ajoute Victoria.

«C'est très différent d'Abu Dhabi»

L’ISL accueille en effet de nombreux enfants d’expatriés. Pour certains, c’est leur première rentrée au Luxembourg. Comme Nils, 16 ans, et Emma, 15 ans, qui n’avaient plus trop de souvenirs du Luxembourg qu’ils ont quitté il y a onze ans. «C’est très différent d’Abu Dhabi où on habitait il y a encore un mois», commentent le frère et la sœur.