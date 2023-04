Judo: «Je crachais du sang»: scandale sur les tatamis français 

Patrick Roux dénonce les violences physiques et psychologiques qui ont eu cours sur les tatamis et appelle le judo français à remettre en cause ses méthodes d’entraînement.

«Le haut niveau français ne peut plus avoir un revers qui soit la maltraitance d’enfants et d’adolescents. Il faut absolument qu’on s’émancipe de nos croyances et qu’on sorte de ça», déclare Patrick Roux, à l’AFP. En d’autres termes, il appelle le judo français à remettre en cause ses méthodes d’entraînement.