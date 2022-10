Portrait au Luxembourg: «Je crée des animaux avec les déchets qui les tuent»

L’artiste portugais a été invité par la commune de Differdange pour accoucher d’un de ses «Big Trash Animals» dans la cour du 1535 °. L’œuvre de 4 m de haut, qui sera inaugurée samedi, est destinée à devenir un résident permanent du Creativ Hub. Pour la sculpter, les services de régie de la Ville ont rassemblé des déchets auprès des commerces et des centres de recyclage de la région. «Honnêtement, avec la masse qu’on avait, on aurait pu faire deux ou trois animaux», estime l’artiste.

Pourquoi un vison? «Car c’est une espèce qu’on a longtemps élevée pour sa fourrure, à qui on a infligé des traitements atroces pour en faire des sales manteaux de luxe. On dit que les visons causent la destruction. C’est ironique comme commentaire venant de l’espèce humaine», raille-t-il. La beauté de ses sculptures «n’est pas le but premier, note Bordalo. C’est un moyen pour que les gens s’arrêtent et réfléchissent».