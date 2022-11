Militant au Luxembourg: «Je crois encore en l’efficacité des COP»

«Il est important de sensibiliser la population au changement climatique, notamment les plus jeunes», explique Jörg Altekruse, président de Youth4Planet Luxembourg. Il part lundi à Charm-el-Cheikh, en Égypte, où se tient la COP27. L’association présentera un projet artistique, développé lorsque le réalisateur et son équipe «ont passé du temps dans deux établissements du Luxembourg», le lycée Robert-Schuman et le lycée technique d’Ettelbruck.