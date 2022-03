Laura Smet : «Je crois que j’ai enfin trouvé la bonne personne»

La fille de Johnny Hallyday va mieux. Elle est amoureuse et espère que sa romance va durer le plus longtemps possible.

L'actrice semble vivre en harmonie avec son compagnon, dont elle refuse de révéler l'identité. Keystone

Le temps paraît bien loin où le moral de la comédienne était au plus bas. Bientôt à l’affiche du film Yves Saint Laurent, aux côtés de Pierre Niney, Laura Smet est aussi comblée dans sa vie sentimentale. Et pour cause: elle a un nouvel homme dans sa vie. «Je pense que ça va durer longtemps, j’espère en tout cas. C’est encore récent, mais je crois bien que j’ai enfin trouvé la bonne personne», a-t-elle confié dans Grazia.

Même si la fille de Johnny Hallyday et Nathalie Baye tient à préserver l’anonymat de son petit ami, elle dévoile quelques détails croustillants de leur quotidien. «Mon mec m’engueule parce que j’ai un vis-à-vis et que je me balade à poil devant la fenêtre», avoue l’actrice de 30 ans, qui se dit complexée par ses fesses. Mais Laura retient surtout les bons moments passés ensemble. «Là, mon amoureux m’a emmenée trois jours à Rome, c’était canon».

Avec lui, la Française semble avoir trouvé un équilibre. «Je me sens mieux depuis quelque temps. Je suis beaucoup plus posée, je me cherche moins. Je m’écoute beaucoup». L’ex-compagnon de la jolie brune, Jean-Claude Sindres, un producteur de musique que lui avait présenté son père, semble donc bien faire partie du passé.