Anne Hathaway : «Je devais sembler presque morte»

Elle est Faustine dans «Les Misérables». Un rôle très dur qu'Anne Hathaway n'a pu supporter qu'avec l'aide de son mari, Adam Schulman.

Très affligée par ce rôle, Anne Hathaway se souvient qu'elle était «dans un état de manque physique et émotionnel» et que son quotidien s'en était ressenti. «Quand je rentrais à la maison, je n'arrivais plus à réagir aux problèmes du monde sans être bouleversée. Ça m'a pris des semaines pour me sentir à nouveau moi-même», a expliqué l'actrice.